Проверки встроили в график

Выездные проверки бизнеса со стороны налоговиков теперь практически всегда связаны с доначислениями, об этом пишет Forbes. В фокус внимания ФНС стали попадать в основном те компании, в отношении которых у инспекции уже есть серьезные доказательства нарушений. По итогам первого полугодия 2025-го без доначислений завершились лишь чуть более 2% выездных проверок по всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Москве за первые шесть месяцев 2025-го лишь одной из 40 организаций, столкнувшихся с визитом налоговиков, удалось доказать свою правоту. Годом ранее показатель был вдвое выше, заметила партнер практики по разрешению споров «Технологии доверия» Раиса Алексахина: «Практически в 100% случаев проверки начинаются, когда налоговики уверены в том, что есть нарушения налогового законодательства. Поэтому количество инспекций, которые оканчиваются без доначисления, уменьшается. Одной из причин доначисления налогов, пеней и штрафов, безусловно, являются ошибки, которые допускает бизнес при квалификации и отражении в налоговом и бухгалтерском учете своих финансово-хозяйственных операций. Нужно отметить, что, когда возникают спорные вопросы, которые в соответствии с налоговым законодательством могут толковаться в пользу налогоплательщиков, они более консервативно рассматриваются в пользу бюджета. И, безусловно, третий момент — серьезная волатильность рынка. То есть мы не всегда готовы представлять доказательства совершенных операций, в том числе нашими контрагентами, которые находятся за пределами территории Российской Федерации».

По данным «Технологий доверия», на протяжении последних семи лет размеры доначислений по результатам выездных проверок растут. Средняя сумма в Москве за первое полугодие 2025-го достигла максимума с 2018-го, 120 млн руб. В Санкт-Петербурге — 248 млн руб. У ФНС появились новые системы, которые автоматически выявляют налоговые разрывы, объяснил партнер практики налогового консультирования и споров BGP Litigation Денис Савин: «В анализ идут предшествующие периоды, когда активно вводилась система ФРВП — Федеральный реестр выгодоприобретателей. Основной критерий — наличие рисков, когда налоговики сначала устанавливают разрывы, проводят комиссии и уже выходят к тем, кто не согласился доплатить. По сути, глобальная задача — сделать так, чтобы весь НДС был реальным, все вычеты были реальными. Раньше это было редкостью, сейчас стало достаточно частым мероприятием. С этого года они глубже пошли и стали активно доначислять после камеральных налоговых проверок. Поднимаются какие-то дополнительные вопросы, запрашивают документы, если их нет, соответственно, снимают расходы.

Снятие кэша с корпоративной банковской карточки, выдача займа, вклад в уставный капитал наличными или, наоборот, снятие наличных — эти аспекты стали активно расследоваться».

Тренд связан и с общей ситуацией на рынке, ведь государство стремится увеличить собираемость налогов не первый год, обратил внимание управляющий агентства Parallax и зампред Палаты налоговых консультантов Михаил Успенский: «Большинство доначислений по результатам выездных налоговых проверок в России связаны с претензиями по НДС и недобросовестными поставщиками, транзитными компаниями. Давление в этом секторе усиливается годами. В 2015-м была внедрена система АСК-НДС 2. Налоговики видят достаточно большое количество сомнительных связей.

Выездная проверка на самом деле превращается не в поиск каких-то правонарушений, а лишь в их подтверждение дополнительными доказательствами, в первую очередь протоколами допроса, совместными действиями с правоохранительными органами.

На данном этапе налоговый спор не заканчивается. Иногда после него следует обжалование в арбитражном суде, параллельно может быть и уголовное разбирательство, банкротный спор. В конечном итоге налоговый спор может длиться годами».

Общее число проверок, по данным ФНС, в сравнении с прошлым годом выросло на 15%. Как пишет Forbes, помимо увеличения фискальных мероприятий, выросло и количество доначислений в размере от 1 млрд руб. и выше.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков