«Крылья Советов» уступили «Краснодару» в матче Кубка России

В среду, 17 сентября, в рамках четвертого тура Пути РПЛ Кубка России по футболу самарские «Крылья Советов» принимали «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе «Краснодара» отличились Данила Козлов и Дуглас Аугусто. У хозяев единственный мяч забил Сергей Божин.

После победы на выезде «Краснодар» набрал девять баллов и занимает первое место в группе B. «Крылья Советов» с шестью очками идут на второй позиции.

Андрей Сазонов