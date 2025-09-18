Медуслуги расширили границы

Российская сеть медицинских лабораторий «Хеликс» заключила соглашение с франчайзи в Армении. Компания собирается открыть в стране десять диагностических центров и лабораторный комплекс. Рынок этой страны отличается высоким ростом расходов населения на медуслуги. В России же темпы роста крупнейших игроков лабораторного бизнеса, напротив, падают.

О выходе «Хеликс» на рынок Армении “Ъ” рассказали в компании. Там добавили, что в этой стране планируется открыть лабораторный комплекс и не менее десяти диагностических центров по франшизе. Сначала объекты сети появятся в Ереване, потом и в других регионах Армении.

Инвестиции в открытие лабораторного комплекса составят более 130 млн руб. Он будет выполнять общеклинические, биохимические, иммунохимические, цитологические и другие исследования. Но результаты некоторых взятых в Армении сложных анализов, например генетических или гистологических, компания все же будет направлять для исследования в свою лабораторию в Москву.

Под брендом «Хеликс» работают более 900 диагностических центров и пунктов Helix Express. В структуру компании входит семь автоматизированных лабораторных комплексов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Минске и Алматы.

Лабораторная служба «Хеликс» основана в 1998 году выпускником биофака СПбГУ Юрием Андрейчуком. Со временем компания была преобразована в ООО «Научно-производственная фирма "Хеликс"». По данным СПАРК, Юрий Андрейчук сейчас значится гендиректором «НПФ Хеликс» и владеет в ней долей в размере 20,41%. Совладельцами являются также ООО «Хеликс Норд-Вест» (35,38%), ООО «Смарт Медикал Солюшнс» (25,2%), Павел Яблоков (10%) и Владимир Куликов (9%). «Хеликс Норд-Вест» и «Смарт Медикал Солюшнс» на паритетной основе принадлежат господину Андрейчуку и его заместителю Дарье Горякиной. По итогам 2024 года выручка «НПФ Хеликс» выросла почти на 20%, до 15 млрд руб., а чистая прибыль упала почти вполовину, до 262,3 млн руб.

Сейчас «Хеликс» работает в двух зарубежных странах — Казахстане и Белоруссии. Диагностические центры «Хеликса» в Казахстане открылись в 2020 году, а в Белоруссии компания в начале 2023 года выкупила местную сеть «Синэво». О планах выйти на рынки Армении, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Таджикистана и Киргизии в компании заявили в середине 2023 года. Заместитель гендиректора компании Дарья Горякина тогда объясняла желание работать на рынках СНГ в том числе тем, что в предыдущие год-полтора в эти страны переехало много россиян.

Вновь начинать зарубежную экспансию бизнеса именно с Армении логично, считает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. Совокупный объем рынка лабораторной диагностики в Армении по итогам 2024 года оценивается в 18,8 млрд драмов (397,6 млрд руб.), следует из данных консалтинговой компании Eqiva. Среднегодовой темп роста в 2019–2024 годах составил 4,5%.

В Армении высокая доля прямых расходов домохозяйств на медицину. По данным Всемирного банка, на них приходилось около 81% текущих медрасходов в 2021 году. Однако, по словам господина Зайцева, рынок медуслуг в республике фрагментирован. Точечно в стране представлены международные и российские бренды — например, «Инвитро», у которой в Ереване четыре медицинских офиса.

Тем временем темпы роста крупнейших игроков лабораторного рынка в России снижаются, отмечает гендиректор консалтинговой компании Eqiva Дарья Шубина. В 2024 году средняя динамика их роста была на уровне 22,5%, по итогам 2025 года ожидается рост на 20%, в 2026 году этот показатель может составить уже 16–18% год к году. «Это связано в первую очередь с ростом конкуренции»,— объясняет эксперт. В этих условиях лабораторные игроки ищут пути для диверсификации и новые драйверы роста.

Виктория Колганова