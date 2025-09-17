Суд аннулировал контракт по строительству объектов водоснабжения в Нальчике

Арбитражный суд в Кабардино-Балкарии признал недействительным госконтракт на строительство сооружений водоснабжения в строящемся микрорайоне Восточный в Нальчике. Об этом сообщила пресс-служба регионального Арбитражного суда.

Госконтракт заключило Управление капитального строительства Кабардино-Балкарии (УКС) и ООО «Элит-строй». Стоимость контракта — более 1 млрд руб. Суд взыскал с подрядчика в пользу УКС более 612 млн руб.

С иском в суд обратилось УФАС по Кабардино-Балкарской республике. Ведомство выявило нарушения в проведении торгов заказчиком. УКС заключило контракт с единственным поставщиком.

К участию в деле привлекались региональное управление ФСБ и Минстрой КБР.

Мария Хоперская