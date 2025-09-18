Прививка от иммунитета

Участники софтверного рынка выступили против законопроекта об отмене антимонопольного иммунитета для владельцев прав на результаты интеллектуальной деятельности. По словам разработчиков ПО, принятие закона может привести к дальнейшему сокращению объема инвестиций в IT на 20%, а расходы компаний за шесть лет превысят 3 млрд руб. В ФАС же считают, что иммунитет создает условия для злоупотреблений: с одной стороны, правообладатель пользуется полной защитой от недобросовестной конкуренции, а с другой — выведен из-под антимонопольного регулирования.

ФАС 17 сентября провела расширенное заседание научно-методического совета, на котором вместе с участниками рынка обсудила проект поправок к закону о защите конкуренции, следует из повестки заседания (есть у “Ъ”). Документ предусматривает неприменение иммунитетов к владельцам исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в том случае, если «действия правообладателя направлены на ограничение конкуренции на товарном рынке». На заседании участники отечественного рынка программного обеспечения (ПО) представили свои негативные отзывы на проект закона, рассказал “Ъ” участник заседания.

Проектом закона предлагается ограничить действия антимонопольных иммунитетов в сфере интеллектуальной собственности для владельца исключительных прав на РИД. Пример злоупотребления таким иммунитетом приводится в пояснительной записке к документу: в 2019 году из-за повышения НДС до 20% потребовалось обновить ПО контрольно-кассовой техники (ККТ). Производители ККТ взимали плату за эти обязательные обновления, что вызвало массовые жалобы малого бизнеса в ФАС. Однако антимонопольная служба отклонила жалобы, так как платные обновления были признаны осуществлением исключительных прав на интеллектуальную собственность, что на тот момент подпадало под антимонопольный иммунитет.

Наличие безусловных иммунитетов в отношении товаров, произведенных с использованием интеллектуальной собственности, приводит к монополизации товарных рынков, прокомментировала результаты заседания пресс-служба ФАС. «С одной стороны, правообладатель пользуется полной защитой от недобросовестной конкуренции, а с другой — выведен из-под антимонопольного регулирования при контроле товарного рынка. Это приводит к тому, что правообладатели допускают нарушения и злоупотребляют своей рыночной властью, ссылаясь на необходимость защиты исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности»,— добавили в службе.

Регулирование затронет почти 750 тыс. владельцев исключительных прав на товарные знаки, поданные по национальной процедуре, около 250 тыс. владельцев исключительных прав на изобретения, говорится в сводном отчете к законопроекту. «Затраты на соблюдение содержащихся в проекте акта обязательных требований за шесть лет с момента действия закона составят более 3 млрд руб.»,— оценивает вице-президент ассоциации «Руссофт» (состоит из 380 компаний) по GR Роман Клецких.

Предлагаемые изменения также серьезно отразятся на инвестициях в IT-отрасль, считают в АРПП «Отечественный софт» (объединяет более 300 компаний). «Мы ожидаем снижения объемов инвестиций до 20%»,— говорит исполнительный директор ассоциации Ренат Лашин. Также он добавляет, что в 2024 году темпы роста ИТ-отрасли уже замедлились в два раза на фоне других негативных факторов, а общий объем частных инвестиций в 2024–2025 годах снизился на 15–20%.

Законопроект в текущей редакции «создает правовую неопределенность и фактически перекладывает на правообладателя бремя доказывания и наделяет антимонопольный орган несвойственными ему функциями по вмешательству в гражданско-правовые отношения», считает GR-директор компании «МойОфис» Евгения Дмитриева. По ее словам, также это может привести к оттоку специалистов и торможению темпов импортозамещения.

«По данным ФАС, после ухода с рынка ряда зарубежных компаний—разработчиков ПО российский бизнес столкнулся с существенным ростом цен на российское ПО»,— отмечает замдиректора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ Олег Москвитин. Практика показала, что иммунитет в ряде случаев создавал условия для злоупотреблений — в частности, для необоснованного завышения цен и ограничений доступа на рынок, что негативно сказывалось на конкурентной среде, говорит юрист антимонопольной и регуляторной практики ЮК Vegas Lex Камилла Истамова. По ее мнению, отмена иммунитета приведет к достижению баланса интересов участников рынков, подпадающих под указанные изменения, установлению равных условий осуществления коммерческой деятельности для хозяйствующих субъектов и, как следствие, развитию конкуренции.

Филипп Крупанин