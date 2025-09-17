В Латвии арестован подозреваемый в шпионаже на Россию

В Латвии отправили под стражу гражданина страны, подозреваемого в шпионаже на российские спецслужбы. Об этом сообщили в латвийской Службе государственной безопасности (СГБ).

По версии латвийской спецслужбы, мужчина передавал российской службе разведки сведения о местоположении и мерах безопасности военных объектов на территории страны. В Россию также была передана информация о войсках союзников Латвии по НАТО, находящихся в республике, и данные по строительству новых военных объектов в стране. СГБ Латвии сейчас анализирует изъятые у подозреваемого носители информации.