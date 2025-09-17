В Черноземье 18 сентября будет сухо и облачно, от +7°С до +23°С

В четверг, 18 сентября в регионах Черноземья будет преимущественно сухая и облачная погода. Температура — от +7°С ночью до +23°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью температура составит +13°C, днем — +20°C.

В Воронеже ночью — облачно с прояснениями, +10°C. Днем облачность усилиться, до +22°C.

В Курске ночью — облачно, без осадков, +14°C. Днем ожидается кратковременный дождь, +20°C.

В Липецке ночью облачно с прояснениями, температура опустится до +7°C. Днем облачность усилится, температура поднимется до +23°C.

В Орле на протяжении суток будет облачно, без осадков. Ночью — +11°C. Днем — +20°C.

В Тамбове — облачно, без осадков. В темное время суток — +7°C. Днем — +21°C.

Ульяна Ларионова