Питейному вернули долг

Арбитраж Кабардино-Балкарии взыскал с бывшего генерального директора ООО «Первый Питейный ЗаводЪ» Сафудина Ажахова 3,3 млрд руб. в рамках субсидиарной ответственности. Господин Ажахов контролировал деятельность предприятия с марта 2012 года по август 2017-го, когда было введено конкурсное производство. Согласно материалам дела, гендиректор знал о неудовлетворительном финансовом состоянии завода, но не выполнил требований законодательства о банкротстве. Это привело к увеличению задолженности алкопредприятия перед кредиторами.



Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики удовлетворил заявление конкурсного управляющего и взыскал с бывшего генерального директора ООО «Первый Питейный ЗаводЪ» Сафудина Ажахова 3,3 млрд руб. в рамках субсидиарной ответственности. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Из заявления конкурсного управляющего следует, что Сафудин Ажахов контролировал деятельность предприятия с марта 2012 года по август 2017-го, когда было введено конкурсное производство.

По данным бухгалтерской отчетности, убытки завода на конец 2015 года составили 197,1 млн руб., а к концу 2016-го достигли почти 2 млрд руб. По мнению конкурсного управляющего, компания получила признаки неплатежеспособности с начала 2016 года. Согласно законодательству о банкротстве, Сафудин Ажахов должен был обратиться в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики не позднее 29 апреля 2016 года, но не сделал этого.

Временный управляющий провел анализ финансового состояния предприятия. Согласно выводам эксперта, несмотря на наличие активов, их структура не позволяет погасить задолженность перед кредиторами в приоритетном порядке. Оборотные активы незначительны, дебиторская задолженность отсутствует.

«Невыполнение директором требований закона о банкротстве фактически означает недобросовестное сокрытие от кредиторов информации о неудовлетворительном имущественном положении компании. Такое поведение привело к принятию должником дополнительных долговых обязательств в ситуации, когда существующие не могли быть исполнены, что причинило убытки новым кредиторам»,— говорится в заявлении управляющего.

По его словам, руководитель не мог не знать о неудовлетворительной структуре баланса предприятия и наличии оснований для обращения в суд с заявлением о банкротстве, однако он не исполнил свои обязанности в установленные сроки.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Первый Питейный ЗаводЪ» зарегистрирован в 2011 году в Нальчике (КБР). Основная специализация — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. Уставный капитал общества — 500 млн руб. Учредители — Олег Борщев и Людмила Канкулова. Прибыль общества за 2024 год составила 83,5 млн руб.

Процедура банкротства ООО «Первый Питейный ЗаводЪ» была инициирована по заявлению ООО «Риал» в ноябре 2015 года. Сумма долга перед кредитором составила 59,8 млн руб. В марте 2017 года в суд с заявлением о включении в реестр кредиторов должника задолженности в сумме 1,5 млрд руб. обратилось Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике. Предприятие признано банкротом решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарии в августе 2017 года. Конкурсным управляющим был назначен Виктор Карташов, который и подавал заявление о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Имущественный комплекс должника (земельные участки, здания, нежилые сооружения, оборудование, ТМЦ в Нальчике) был реализован на торгах посредством публичного предложения за 85 млн руб. Изначально, в августе 2022 года, предприятие планировали продать за 314,9 млн руб. Затем в августе 2023-го стоимость лота снизилась до 174,9 млн руб., а в феврале 2024-го — до 104,9 млн руб.

Торги признали состоявшимися 5 сентября 2024 года. На следующий день конкурсный управляющий опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве объявление о заключении договора купли-продажи с ООО «Каббалкрастениеводство».

В результате расчетов с кредиторами управляющий погасил задолженность по текущим платежам на сумму более 9 млн руб., а также долги, включенные в реестр требований кредиторов, в размере 28,98 млн руб.

Тат Гаспарян