Минпросвещения отчиталось о «рекордном» росте популярности колледжей среди школьников

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства обнародовал данные завершившейся приемной кампании в колледжи.

В текущем году было подано 3,5 млн заявлений в учебные учреждения среднего профессионального образования (СПО), что на 900 тыс. больше, чем годом ранее. 1,1 млн студентов зачислено, что на 200 тыс. больше, чем годом ранее.

«Для нас, честно говоря, это удивительно. Абсолютный рекорд,— заявил министр.— Мы видим серьезный интерес к системе СПО».

Фактически сейчас обучаются в колледжах, по данным министра, 3,9 млн человек. «Этот показатель сравним с 1970 годами в РСФСР, когда учились в техникумах и колледжах 4 млн,— заявил Сергей Кравцов.— Мы фактически вышли на этот показатель».

Количество бюджетных мест в колледжах, по данным министерства, за год выросло на 68 тыс., достигнув 850 тыс. Из них 56% — это места для технических и инженерных специальностей.

Иван Буранов