«Металлоинвест» разместил облигации на $100 млн под рекордно низкую ставку

«Металлоинвест» закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии 002Р-02 на $100 млн со сроком обращения 5 лет. Техническое размещение выпуска на Мосбирже намечено на 19 сентября.

Компания сообщила, что при формировании книги заявок спрос превысил итоговый объем выпуска более чем в два раза. Это позволило снизить ставку купона до 6,3%. В итоге «Металлоинвест» установил новый бенчмарк, зафиксировав рекордно низкую ставку купона среди корпоративных выпусков в долларах в 2025 году.

«Сегодняшняя сделка направлена на частичное замещение погашаемых заимствований в иностранной валюте, обеспечивая большую дюрацию и привлекательную стоимость»,— сказал финансовый директор «Металлоинвеста» Алексей Воронов.