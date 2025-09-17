На Канарах 19 мигрантов арестовали по подозрению в убийстве 50 человек

Испанская полиция арестовала 19 мигрантов, прибывших на Канарские острова из Сенегала. Их обвиняют в пытках и убийстве 50 мигрантов, которые прибыли в Испанию на одной лодке вместе с обвиняемыми. Об этом сообщает лондонская The Times.

По информации газеты, в конце августа у берегов острова Гран-Канария было обнаружено дрейфующее судно с пассажирами-африканцами, пытавшимися добраться до Европы. Были спасены 248 человек. Многие из них рассказали властям, что на борту судна первоначально было до 300 человек. Однако во время перехода, который продолжался 11 суток, когда у судна начались проблемы с двигателем, некоторые из них начали вести себя агрессивно, обвинять других пассажиров в колдовстве, пытать. Некоторых выбрасывали за борт. По данным полиции, жертвами преступников стали около 50 человек.

«Они выбрасывали живых людей за борт и отказывались спасать тех, кто упал в воду случайно»,— рассказывают полицейские. По их словам, один человек, серьезно пострадавший от пыток, умер в больнице уже на Канарских островах.

В настоящее время арестованным пока не предъявлено официальных обвинений: следствие пытается разобраться, имеет ли оно дело со спонтанной вспышкой насилия запаниковавших пассажиров или убийцы действовали под влиянием преступных организаций, которые обычно и занимаются переправой нелегальных иммигрантов из Африки в Европу.

Андрей Келекеев