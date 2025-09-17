В Свердловской области создадут комиссию по защите прав педагогов

В Свердловской области будет создана комиссия, которая будет защищать честь, достоинство и профессиональные права педагогов, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем telegram-канале.

Ее возглавят и. о. министра образования региона Светлана Тренихина и председатель регионального отделения профсоюза работников народного образования и науки Татьяна Трошкина.

Комиссия обеспечит поддержку учителей, а также создаст механизм реагирования на случаи нарушения профессиональной этики или несправедливого отношения к сотрудникам системы образования. По словам господина Паслера, новый механизм должен укрепить уверенность педагогов в своих правах.

«Педагоги — это сила, на которой держится общество. А мы сделаем все, чтобы их труд уважали и оценивали по достоинству»,— подчеркнул Денис Паслер.

Полина Бабинцева