Умер балетмейстер Большого театра Юрий Папко

Балетмейстер и заслуженный артист РСФСР Юрий Папко умер на 86-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра.

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Прощание сбалетмейстером пройдет 20 сентября в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. Отпевание начнется в 13 часов.

Юрий Папко присоединился к балетной труппе Большого театра в 1958 году после окончания Московского хореографического училища. С 1997 года по 2002 год он руководил мимическим ансамблем в театре, а с 2002 года по 2018 год был педагогом-репетитором по сценическому движению оперной труппы.