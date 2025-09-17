С 22 сентября ВТБ уменьшит процентные ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса. Снижение коснется кредитов на инвестиционные и оборотные цели, а также овердрафтов и составит до 2,5 п. п. от ранее действовавших ставок. Как сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, «Банк России последовательно снижает ключевую ставку, что сказывается на возможности привлечения финансирования и реализации бизнесом отложенных ранее инвестиционных планов. Мы заинтересованы в дальнейшем повышении доступности банковского финансирования». 17 сентября в Саранске состоялся «День бизнеса», посвященный запуску конкурса стартапов «Бизнес Баттл». Конкурс впервые пройдет в Республике Мордовия при поддержке регионального правительства и ВТБ.

В конце сентября OpenAI запустит специальную версию ChatGPT с родительским контролем для пользователей младше 18 лет, пишет Forbes. Компания также разрабатывает технологию для более точного определения возраста пользователя. Обновления появились после того, как Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении нескольких технологических компаний, включая OpenAI, по поводу негативного влияния чат-ботов с искусственным интеллектом на детей и подростков.

Американская компания Uber Technologies запустила сервис Uber Safari в Кении, он позволит бронировать туры в Национальный парк Найроби. По данным агентства Bloomberg, его территория, примыкающая к столичному городу, приносит ежегодный доход около $4,5 млрд. Uber Technologies рассчитывает занять собственную нишу на этом рынке, предлагая клиентам трехчасовые выезды в парк.