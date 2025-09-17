«Рискованно все это»

Нина Останина заявила, что не собиралась запрещать группу «Сектор Газа». Ранее глава думского комитета по материнству и детству обещала заняться этим вопросом в самое ближайшее время. Новость имела широкий общественный резонанс. В результате парламентарий объяснила, что предложила ограничить лишь песни, содержащие ненормативную лексику. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет от Госдумы новых так называемых запретительных инициатив.

Депутат Государственной думы, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью изданию «Абзац» заявила, что лично займется отменой музыкальной группы «Сектор Газа», не путать с одноименной территорией на Ближнем Востоке. Причина — несоответствие традиционным ценностям. Наше общество сейчас движется именно в этом направлении, иными словами, граждане сами просят. Далее цитата: «На музыкальных площадках группу "Сектор Газа", безусловно, нужно запретить. Что касается социальных сетей, то у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал. Поэтому я полагаю, что наш комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время».

Данное интервью вызвало широкий общественный резонанс. В результате Нина Александровна заявила, что ее слова неправильно интерпретировали, что запрещать нужно не группу, а композиции, где используется мат. Наверное, нет смысла напоминать историю «Сектора Газа» и ее лидера — ныне покойного Юрия Хоя (настоящее имя Юрий Николаевич Клинскиих). Сейчас они выступают, используя голос своего вокалиста. Действительно, во многих песнях коллектива часто используется ненормативная лексика. К слову, «Сектор Газа» был любимой группой Владимира Жириновского. Юрий Хой в свое время получил из рук главы ЛДПР удостоверение помощника депутата, которое ему очень помогало отбиваться от борцов за традиционные ценности. Чем знаменательна вся эта история?

«Сектор Газа» как бы считается именно народной группой. Популярна она среди широких слоев населения: от откровенных маргиналов до людей интеллигентных и даже наделенных властью.

Это вам не либералы с богемой с их непонятными пассажами и разными неконструктивными намеками. И да, наши граждане, включая чиновников разных рангов и иных руководителей, повсеместно употребляют идиоматические выражения и ненормативную лексику. Чего уж там стесняться? Запрещать все это — значит запрещать образ жизни, назовем это так. Отсюда и общественный резонанс.

Рискованно все это. С народом нужно иной раз помягче, чтобы не было последствий. Другой вопрос: почему мат так популярен? По идее, именно культура народонаселения РФ как раз и есть те самые традиционные ценности и духовные скрепы. И что-то незаметно, чтобы кто-то занимался бы этим вопросом, так сказать, на глубинном уровне, чтобы искоренить причину, а не следствие. Говоря проще, как сделать так, чтобы люди не ругались? Проблема на сегодня видится нерешаемой, и что-то подсказывает, что запреты здесь решительно не помогут. Такова народная суть, а «Сектор Газа» — лишь ее выразитель.

Дмитрий Дризе