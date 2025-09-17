Госдуме рекомендовали принять поправки о лишении гражданства за уклонение от воинского учета

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий механизм лишения приобретенного гражданства за не постановку на воинский учет. Документ в июле 2025 года в Госдуму внесли депутаты Андрей Картаполов, Василий Пискарев, Андрей Красов и Эрнест Валеев (все — ЕР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пояснительной записке парламентарии напоминают о том, что в августе 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому не постановка гражданина на воинский учет (в двухнедельный срок после получения паспорта) является основанием для его лишения приобретенного гражданства. При этом механизма прекращения гражданства по этому основанию не существует, отмечают депутаты.

Сейчас МВД должно передавать в военкоматы сведения о новых гражданах РФ, а те, в свою очередь, лишь выявляют уклонистов. Согласно предложению депутатов, при уклонении военнообязанного от постановки на учет военкомат будет выносить «заключение» и в течение пяти рабочих дней направлять его в МВД для принятия решения о прекращении гражданства. Если в течение 30 дней со дня принятия такого решения гражданин все-таки явится в военкомат, соответствующее заключение отменяется, о чем военком должен «незамедлительно» уведомить МВД.

Одновременно с этим в закон о гражданстве РФ предложено внести отдельную статью 26.1, оговаривающую основание для лишения приобретенного российского паспорта в виде уклонения «без уважительной причины… от исполнения обязанностей по воинскому учету». «Принятие предлагаемых изменений устранит пробел правового регулирования», полагают авторы поправок, надеясь также на повышение «эффективности совместной деятельности» МВД и военкоматов.

Александр Воронов