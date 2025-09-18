Суд снял арест с имущества, принадлежавшего Владимиру Аветисяну

Арбитражный суд Москвы отменил обеспечительные меры, наложенные на принадлежавшие Владимиру Аветисяну доли в ООО «М-Групп», ООО «Эл-транзит Плюс», ООО «Линия-Э», ООО «Вариант» и других компаниях. Соответствующая информация опубликована в электронной картотеке суда.

В июне этого года Роснано подала иск к бывшему топ-менеджеру корпорации Владимиру Аветисяну о признании сделок по отчуждению долей недействительными. Сумма иска составляет 3,7 млрд руб.

Кроме Владимира Аветисяна ответчиками являются ООО «МСК Логистика», ООО «МСК-СЭК» и ООО «ОЭС-Самарэнергосбыт».

В апреле «МСК Логистика» купили у бизнесмена доли в ООО «М-Групп» (25%), ООО «Эл-Транзит Плюс» (25%), ООО «Вариант» (33,33%). ООО «МСК-СЭК» получило доли в ООО «Линия-Э» (40,8962%) и ООО «Электех» (27,7782%), а «ОЭС-Самараэнергосбыт» — в ООО «Проэнерджи» (39,4563%).

Как указано в материалах дела, представители Владимира Аветисяна и компаний-ответчиков исковые требования не признают и возражают против удовлетворения иска.

