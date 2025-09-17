NYT: создание бесполетной зоны над Украиной сложно с политической и технической точки зрения

По мнению экспертов, опрошенных The New York Times (NYT), создание бесполетной зоны над Украиной несет в себе сложности как политического, так и технического характера. В последнее время обсуждение этой идеи усилилось — после того, как в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушило 19 беспилотников. Власти страны утверждают, что они были российскими. По мнению экспертов, в одиночку Европе будет сложно остановить беспилотники, которые сейчас использует Россия, поскольку западные ВВС, особенно европейские, не способны эффективно устранять такие угрозы.

«Польские и голландские истребители, вооруженные ракетами стоимостью более миллиона долларов каждая, были отправлены на поражение нескольких беспилотников-приманок, известных как "Герберы", стоимостью всего несколько десятков тысяч долларов за штуку или меньше,— сообщает NY Times и добавляет: — Единственная армия в мире, столкнувшаяся с массированными атаками беспилотников,— это Украина, которая разработала эшелонированную оборону, включающую мобильные огневые группы, вооруженные ракетами и тяжелым оружием, истребители, беспилотники-перехватчики и средства радиоэлектронной борьбы». Отмечается, что «политическая нерешительность Запада остается сильной».

Евгений Хвостик