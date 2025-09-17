Алиханов открыл производственный комплекс ГК «ТОФС» в Тюмени

В Тюмени открылся производственный комплекс группы компаний «ТОФС». Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале, соглашение о строительстве было подписано два года назад на форуме TNF. Инвестиции в проект составили 7 млрд руб. На новом предприятии создано 150 рабочих мест.

Помимо губернатор на церемонии открытия присутствовали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

«Открытие новых производственных площадей несомненно способствует укреплению позиций отечественного нефтегазового машиностроения и переходу российского энергетического комплекса на отечественное оборудование. Благодаря этим и другим подобным мощностям, которые появятся в нашей стране, мы продолжим повышать технологическую независимость ТЭК вплоть до уровня в 90%, обозначенного в качестве цели нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии»»,— отметил Антон Алиханов.

Комплекс будет выпускать высокотехнологичное оборудование для бурения и заканчивания скважин, включая роторно-управляемые системы.

Группа компаний «ТОФС» была создана в ноябре 2022 года после одобрения Президентом России передачи российских активов Baker Hughes в управление российскому менеджменту. ГК «ТОФС» специализируется на предоставлении высокотехнологичных нефтесервисных услуг и оборудовании для нефтегазовой отрасли.

Полина Бабинцева