АТП «Друзья» получит 23 млн рублей на электромобили для такси в Нижнем Новгороде

Минтранс Нижегородской области завершил отбор заявок на предоставление субсидии для покупки электромобилей таксомоторными предприятиями. По данным ведомства, поступила только одна заявка — от ООО «Автотранспортное предприятие "Друзья"».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По результатам ее рассмотрения министерство решило выделить компании 23,4 млн руб.

АТП «Друзья» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2019 году. Изначально владельцем был бывший депутат гордумы Алексей Гойхман, с 2020 года единственным учредителем стал Ростислав Карпук.

Галина Шамберина