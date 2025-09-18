Разборки без «Разработок»

Компания «Горные разработки» не смогла оспорить свой недопуск к процессу, в котором уфимская фирма «Ремдорсервис» пыталась аннулировать торги на застройку 157 га на левобережье Уфы. Челябинская организация доказывала, что исход дела напрямую затрагивает ее права, так как она участвует в параллельном споре с такими же обстоятельствами и требованиями. Арбитражные суды кассационной и апелляционной инстанции поводов для привлечения «Горных разработок» к спору между властями Уфы и «Ремдорсервисом» не нашли. Претензии самой компании к мэрии суду еще предстоит изучить.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На жилищное строительство в Зауфимье претендуют несколько желающих

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Горные разработки» не смогло доказать в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде и арбитражном суде Уральского округа право на участие в процессе, в котором уфимское ООО «Ремдорсервис» пыталось оспорить условия конкурса на застройку микрорайона Зауфимье.

Как сообщал «Ъ», в сентябре прошлого года мэрия Уфы объявила торги на право застройки 156,9 га на левом берегу реки Уфы (в районе деревни Елкибаево). На конку стояли не менее 207 млрд руб. инвестиций и право на строительство 1,7 млн кв. м жилья.

Для участия в конкурсе поступило две заявки — от специализированных застройщиков «Востокинвестпроект» (совместное предприятие муниципального АО «СЗ ИСК Уфы» и группы компаний «ПСК-6») и «Яркий 8.1» (входит в группу «Третий трест»). Конкурс должен был состояться 22 октября 2024 г.

Однако с условиями торгов не согласились несколько застройщиков. Уфимское ООО «Контроль и электробезопасность» (КЭТ) и «Яркий 8.1» обратились с жалобами в УФАС, которое их поддержало и предписало продлить прием заявок (предписание оспаривается в суде).

Действия организаторов торгов также вызвали недовольство уфимской компании «Ремдорсервис». Фирма настаивала, что критерии отбора ставят в более выгодное положение компании, имеющие опыт господрядов, а также не согласилась с обязательным наличием в собственности производственной базы и спецтехники.

2 ноября 2024 г. компания обратилась с исковым заявлением в арбитражный суд с требованием аннулировать торги.

В отзыве на заявление мэрия утверждала, что истец, который не участвовал в торгах, не указал, какие именно права нарушили организаторы конкурса. Арбитражный суд Башкирии поддержал доводы городской администрации, а заодно опроверг вывод УФАС о необъективности критерия наличия производственной базы. 17 декабря 2024 года в удовлетворении искового заявления «Ремдорсервиса» было отказано.

Истец с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, к которой присоединились «Яркий 8.1» и «КЭТ». 21 марта 2024 г. апелляционный суд оставил решение без изменений.

За десять дней до «Ремдорсервиса» с требованием аннулировать торги в суд обратилось ООО «Горные разработки». Кроме того, они пытались присоединиться к спору администрации и «Ремдорсервиса». 27 марта 2024 г. компания подала свою апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. По ее мнению, арбитражный суд Башкирии должен был привлечь компанию к процессу, так как решение затрагивает ее права и интересы.

Мэрия просила производство по жалобе прекратить. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону ответчика, отметив, что каких-либо выводов в отношении «Горных разработок» спорный судебный акт не содержал.

Не согласившись с апелляционным постановлением, «Горные разработки» обратились с кассационной жалобой, в которой просили вернуть дело на новое рассмотрение либо принять новое решение, удовлетворив требования «Ремдорсервиса». Суд пришел к выводу, что спорные решения не затрагивают интересы компании.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев отметил, что решения судов «основываются на весьма четких требованиях процессуального законодательства». «В случае с "Ремдорсервисом" суд обоснованно отказал в удовлетворении требований, так как истец не подавал заявку на участие в торгах и не обладал необходимым опытом,— пояснил юрист. — Касаемо "Горных разработок", то ее недопуск к процессу также процессуально обоснован. Обжалуемые судебные акты приняты исключительно в отношении прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, а «Горные разработки» к ним не относятся».

Идэль Гумеров