С 18 сентября в Ижевске ограничат движение на перекрестке Удмуртская—Авангардная

С 18 сентября в Ижевске ограничат движение по центральным полосам ул. Удмуртской на пересечении с ул. Кирова и ул. Авангардной, сообщили в горадминистрации. Это связано с началом завершающего этапа замены теплосети. Проезд в оба направления организуют по правым сторонам.

Фото: администрация Ижевска

«Энергетики уже заменили на перекрестке 160 м трубопроводов, предстоит обновить еще 84 м труб. Все работы, включая восстановление дорожного покрытия, завершатся при благоприятных погодных условиях до 20 октября»,— говорится в сообщении. На запуск тепла в городе это не повлияет.