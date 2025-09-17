Грузия потребует от Украины разъяснений за ввоз взрывчатки

Власти Грузии намерены потребовать разъяснений от Украины за недружественные действия после завершения военного конфликта с Россией, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, грузинская сторона будет добиваться ответов по поводу ввоза взрывчатки в Грузию.

«Придет время, эта война завершится, и мы потребуем ответы на наши вопросы у руководства Украины. Это их понимание братства и дружбы — ввезти в Тбилиси 2,5 кг взрывчатки, которыми можно поднять на воздух целый район?»,— сказал Шалва Папуашвили (цитата по ТАСС).

10 сентября сотрудники Службы госбезопасности и МВД Грузии задержали двух украинцев за попытку ввоза 2,4 кг гексогена. Водитель грузовика сказал, что взрывчатку планировалось доставить в Россию, но грузинские спецслужбы это опровергают, утверждая, что конечным пунктом назначения был район Авлабар в Тбилиси.