В Ярославской области выявили финансовую пирамиду

В Ярославской области в первом полугодии выявлена одна организация с признаками финансовой пирамиды, сообщили региональном отделении Банка России.

По данным «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», опубликованного на официальном сайте ЦБ, речь идет о Потребительском кооперативе социально-экономических программ и развития «Рыбинский инвестиционный фондъ». Он был включен в список 16 апреля текущего года с формулировкой «признаки финансовой пирамиды».

«Даже один такой теневой игрок может представлять серьезную опасность для жителей региона. В целом по стране выявили в 1,4 раза больше проектов с признаками финансовых пирамид, чем годом ранее. Почти все они действовали исключительно в интернете, без привязки к определенному региону», — сообщили в ярославском отделении Банка России.

В отделении напомнили, что финансовые пирамиды обычно обещают высокую доходность, требуя первоначального взноса. Они агрессивно рекламируют свои услуги, используя популярные темы, такие как криптовалюта и кешбек, и часто маскируются под экономические игры. Одним из признаков пирамиды является анонимность: отсутствует информация о руководителях и финансовом положении компании.

Антон Голицын