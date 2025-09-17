В Челнах закрыли кафе из-за сальмонеллеза у посетителя

В Набережных Челнах закрыли кафе «Ашхабад» после жалобы посетителя, у которого нашли сальмонеллез. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В ходе проверки кафе было выявлено несколько нарушений санитарного законодательства, в их числе: жирные разводы на столах, нарушение режима мытья посуды, отсутствие дезинфицирующих средств для уборки. Также у работников не было документов о прохождении обязательного медосмотра.

Сотрудники Роспотребнадзора конфисковали 19 партий еды общим весом 50 кг.

На владельца кафе составлены протоколы об административном правонарушении. Суд постановил закрыть кафе «Ашхабад» на 70 суток.

Марк Халитов