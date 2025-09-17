В Челнах закрыли кафе из-за сальмонеллеза у посетителя
В Набережных Челнах закрыли кафе «Ашхабад» после жалобы посетителя, у которого нашли сальмонеллез. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
В ходе проверки кафе было выявлено несколько нарушений санитарного законодательства, в их числе: жирные разводы на столах, нарушение режима мытья посуды, отсутствие дезинфицирующих средств для уборки. Также у работников не было документов о прохождении обязательного медосмотра.
Сотрудники Роспотребнадзора конфисковали 19 партий еды общим весом 50 кг.
На владельца кафе составлены протоколы об административном правонарушении. Суд постановил закрыть кафе «Ашхабад» на 70 суток.