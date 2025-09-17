Арочный мост в Уфе могут открыть для проезда осенью

В октябре планируется провести испытания арочного моста в Уфе, и его могут открыть для проезда уже этой осенью, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе. По его словам, объект полностью завершат в 2026 году.

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Константин Паппе рассказал, что на объекте в две смены работают 17 единиц дорожно-строительной техники и 121 рабочий. Пролетное строение из стали и железобетона заменили на цельнометаллическое, весом 3,8 тыс. тонн.

На объекте начали менять асфальт от съезда на улицу Тукаева, расширяют участок проспекта Салавата Юлаева, чтобы была возможность съезда на арочный мост, отметил чиновник.

Сейчас на пролетное строение наносят гидроизоляцию, затем на очереди асфальтирование, установка ограждения, наружного освещения и судовой сигнализации.

После окончания работ движение будет проходить на въезде в город по шести полосам моста 1991 года постройки и по шести полосам на выезд из города — по четырем на мосту-вставке и по двум на арочном мосту.

Майя Иванова