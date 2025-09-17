Депозит на квартиру сбережет

В России появится жилищный депозит со страховкой до 10 млн руб. Законопроект на этот счет планирует обсудить Госдума. Как говорят авторы, поправки нацелены на создание нового механизма финансовой защиты и помощи в накоплении средств для покупки жилья. Речь в том числе о целевом вкладе, деньги с которого можно будет потратить только на недвижимость. Он предполагает повышенные ставки до 1,5 процентных пунктов сверх рынка. А также расширенные гарантии — страховка до 10 млн руб. против 1,4 млн руб. для обычных депозитов.

Станет ли инструмент выгодной альтернативой ипотеке? Независимый экономический эксперт Семен Новопрудский обращает внимание, что главное препятствие — динамика роста цен на недвижимость: «Тот же Банк России давно пытается придумать какую-то альтернативу льготным программам, которые он откровенно не любит. Очень важно, как именно это будет устроено. Речь идет о создании каких-то специальных накопительных жилищных депозитов. Важно понимать, какие банки получат право такие депозиты открывать.

Скорее всего, если такой механизм будет принят, это будут какие-то уполномоченные организации, список которых, видимо, будет составляться под руководством Банка России а, возможно, самим Банком России. Порог страхового возмещения, как я понимаю, пока предлагается в 10 млн руб., он будет выплачиваться в случае банкротства застройщика. Смысл этого вклада в том, чтобы человек мог на эти деньги купить жилье. Ясно, что если сохранится нынешняя динамика цен на недвижимость, 10 млн руб. почти ни на что не хватит в Москве и мало на что в Московской области.

Может возникнуть и такая ситуация, что человек копил, но вдруг отпала необходимость в квартире. Все зависит от того, как будет написан в итоге закон, в каких ситуациях можно эти деньги возвращать. В любом случае придется прописывать дополнительно основания, в каких случаях возможна досрочная выплата страхового возмещения. Но вряд ли она будет возможна, если человек просто так откажется от жилья, а если он откажется по каким-то причинам, связанным с тяжелыми жизненными обстоятельствами, с чрезвычайными ситуациями, это, конечно, должно быть прописано. Страховой элемент в этом инструменте должен распространяться не только на банкротства застройщика, но и на жизненные обстоятельства самого человека, который копит эти деньги».

В разработке законопроекта о жилищных сбережениях активно принимал участие Центробанк. Регулятор подчеркивал, что инструмент будет удобным как для граждан, так и для банков за счет расширения долгосрочной ресурсной базы и повышения эффективности управления ипотечным портфелем. Однако досрочное снятие средств или использование их не по назначению приводит к потере процентов. Именно это условие может отпугнуть вкладчиков, считает эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута:

«Если будут какие-то ограничения движения денежных средств и возможности использования этого счета для вкладчика, то вряд ли это найдет массовый положительный отклик.

Потому что инициатива интересная: здесь и для застройщиков история неплохая, и для банковского сектора. В перспективе банк будет понимать, что у клиента есть первоначальный взнос, будут видеть, какие платежи поступают на этот счет. Возможно, будут более лояльные условия по ипотеке, более низкая ставка, даже если это, например, будет льготная история. Но вопрос: если необходимо будет срочно получить деньги по жизненным обстоятельствам, какие тогда будут применены санкции? Это важный вопрос для тех, кто будет хранить там средства. Я думаю, что инструментарий есть для этого, остается только надеяться, что эта инициатива будет правильно внедрена в рынок».

На прошлой неделе Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки до 17%. После этого банковский сектор начал смягчать условия кредитования. По мнению экспертов, до конца года можно ожидать снижения ипотечных ставок примерно на два процентных пункта.

