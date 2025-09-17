В вузы поступили больше 900 тыс. российских выпускников

Российские вузы почти на 100% закрыли места, выделенные им в рамках приемной кампании в 2025 году. Всего в высшие учебные заведения поступило 904 тыс. человек, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании с членами правительства.

На бюджетные места поступили более 440 тыс. абитуриентов, на платные — 464 тыс., отметил господин Фальков.

Министр рассказал, что инженерные специальности интересуют выпускников больше других. Также у поступающих были популярны направления, связанные с технологиями искусственного интеллекта. «В 161 университет поступило 14058 ребят и девушек,— сказал господин Фальков (цитата по сайту Кремля). — Если сравнивать с прошлым годом, почти в 2,5 раза больше»

Среди лидеров по среднему баллу приема были такие специальности, как «Высокотехнологические плазменные и энергетические установки», «Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники», а также «Стоматология» и «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия».