Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста экс-вице-премьера Башкирии

Московский городской суд подтвердил законность продления ареста Алана Марзаева, бывшего зампреда правительства Башкирии, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Таким образом, осталось без изменений решение Басманного суда Москвы, в конце июля продлившего меру пресечения до 8 сентября, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Алан Марзаев был задержан 30 сентября прошлого года. Ему вменяется получение взятки от руководства дорожно-строительной компании за покровительство при распределении государственных подрядов.

В середине августа Ленинский районный суд Уфы продлил арест бывшего чиновника до 6 ноября, Верховный суд Башкирии оставил это решение в силе. Сегодня Шестой кассационный суд общей юрисдикции должен был определить подсудность дела — прокуратура Башкирии настаивает на его передаче за пределы республики.

Идэль Гумеров