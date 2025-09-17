ГК «Развитие» из Воронежа отреставрирует особняк Юдина в Самаре и откроет филиал
Группа компаний «Развитие» планирует открыть представительство в Самаре, расширяя свою деятельность в Поволжье. Об этом сообщили в пресс-службе ГК из Воронежа.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Представительство разместится в доме Арсения Юрина на улице Льва Толстого, 83. Здание представляет собой двухэтажный особняк конца XIX века, построенный архитектором Александром Щербачевым, и является памятником истории и архитектуры федерального значения. ГК «Развитие» приобрела здание на аукционе фонда «Дом.РФ» и планирует его полную реконструкцию с сохранением исторического облика.
В Самаре компания уже реализует три крупных проекта: ЖК «Классики» на ул. Победы, ЖК «Юность» на ул. Советской Армии и ЖК «Салют» в поселке Мехзавод Красноглинского района.