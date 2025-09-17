К 2029 году банкротами могут стать почти 2 млн россиян

При сохранении текущих темпов роста потребительских банкротств в 2029 году количество граждан, признанных банкротами (в судебном и внесудебном порядке), может составить 1,8 млн человек. Такие данные из расчета ежегодного прироста числа несостоятельных граждан на 30% привел руководитель Федресурса Алексей Юхнин, выступая на форуме «Лидеры цифрового развития», организованном компанией АБК.

По итогам 2024 года число граждан, которых суд признал банкротами, составило 431,9 тыс., это на 23,55% превышает показатели 2023 года (349,6 тыс.). Запустить внесудебную процедуру несостоятельности в прошлом году смогли 55,65 тыс. человек, что на 250% больше год к году.

Граждане, признанные банкротами с октября 2015 года (тогда в России появился этот механизм), сейчас суммарно должны кредиторам около 4 трлн руб., поделился господин Юхнин. В случае реализации прогноза достижения банкротного показателя в 1,8 млн человек в 2029 году сумма списанной задолженности этих граждан может приблизиться к 3,6 трлн руб., следует из подсчетов Федресурса.

Анна Занина, Сочи