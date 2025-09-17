Миллионы рухнули в разрезы

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бизнесмена Роберта Шагиняна. Он является фигурантом расследования хищений бюджетных средств на сотни миллионов рублей при ликвидации закрытых шахт и приведении в порядок окружающей среды. Именно с его компаниями, по версии обвинения, подведомственное Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) заключало контракты, часть которых не выполнялись. Экс-глава ГУРШ Андрей Моисеенков также находится под судом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

17 сентября Мещанский райсуд столицы приступил к рассмотрению в особом порядке уголовного дела коммерсанта Роберта Шагиняна. Его обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предпринимателя правоохранительные органы считают бенефициаром большинства компаний, которые заключали с ФГБУ ГУРШ контракты на ликвидацию закрытых шахт и восстановление окружающей среды. Предприниматель вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

Как рассказывал “Ъ”, Андрей Моисеенков, занимавший на тот момент должность руководителя ФГБУ ГУРШ, и бизнесмен Роберт Шагинян были задержаны в июне прошлого года. Их с санкции суда отправили в СИЗО, господина Шагиняна позже отпустили под домашний арест.

Спустя некоторое время были задержаны заместители главы ГУРШ Наталья Конева и Асельдир Раджабов, а также кураторы угольной отрасли страны от Минэнерго Сергей Мочальников (занимавший пост замминистра энергетики с 2022 года) и Анатолий Яновский (замминистра энергетики в 1998–2004 и 2008–2021 годах).

Действовавшему на тот момент замминистра вменили в вину злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а всем остальным фигурантам — мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, подконтрольные злоумышленникам компании часть предусмотренных контрактами работ на закрытых угольных разрезах выполняли лишь на бумаге, а чиновники, зная об этом, тем не менее утверждали акты приемки. На начальной стадии расследования фигурантам инкриминировали хищение более 500 млн бюджетных рублей с нанесением ущерба природе еще на 12 млрд руб.

По версии обвинения, для совершения этих хищений господин Яновский еще в 2012 году создал организованное преступное сообщество, которым руководил вплоть до задержания своих сообщников в 2024 году. Оно было разделено на три обособленных подразделения со своими собственными задачами. Андрей Моисеенков со своими людьми, по данным следствия, отвечал за махинации ГУРШ и его филиалов в различных регионах РФ. Роберт Шагинян с другими бизнесменами — за «освоение» средств. Третье подразделение ОПС, опять же из числа предпринимателей, занималось фальсификацией документов.

В ходе предварительного следствия господа Моисеенков и Шагинян признали вину и заключили досудебные соглашения.

В данный момент Андрей Моисеенков продолжает находиться под стражей, его дело было выделено в отдельное производство, процесс по нему сейчас идет в том же Мещанском суде столицы.

В ходе нынешнего судебного заседания адвокат господина Шагиняна и он сам подтвердили, что бизнесмен полностью признает вину, напомнили, что он активно сотрудничал со следствием и дал показания, изобличающие подельников, в том числе господ Моисеенкова и Раджабова.

Роберт Шагинян также заявил суду, что в преступное сообщество был «насильно» втянут Андреем Моисеенковым, который не позволял работать иначе, чем хотелось злоумышленникам, и не дал ему покинуть свой пост в 2018 году. Он отметил, что его показания помогли раскрыть дело и обличить других фигурантов, что имеет множество наград, благодарностей и грамот, заслужил репутацию в профессиональном сообществе, у него большая семья, в том числе несколько несовершеннолетних детей. Кроме того, подсудимый сообщил, что у него имеется тяжелое неизлечимое заболевание. В связи со всем перечисленным подсудимый попросил назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Впрочем, прокурор еще его не запрашивал, видимо, это произойдет на одном из ближайших заседаний.

Ефим Брянцев