Частный мост перейдет в муниципальные руки

Администрация Притобольного округа объявила процедуру выкупа моста через реку Тобол между селами Утятское и Нагорское. Начальная цена объекта составляет 195,7 млн руб. Мост построили весной вместо разрушенного половодьем в прошлом году при совместном финансировании агрохолдинга «Кургансемена», который владеет объектом, и правительства Курганской области. По данным областной думы, из 300 млн руб. предприятие направило 50 млн. Эксперты отмечают, что использование бюджетных средств на стадии строительства не препятствует последующему выкупу, а наоборот, создает обоснование для приобретения объекта в публичную собственность по цене ниже полной стоимости объекта.



Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ Мост между селами Утятское и Нагорское построили в 1990-х годах, все это время он был платным

В Курганской области администрация Притобольного муниципального округа выкупает частный мост, построенный, в том числе, на бюджетные средства. Начальная цена составляет 195,7 млн руб. Информация о процедуре размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Заказчик намерен приобрести искусственное дорожное сооружение — мост через реку Тобол в составе автодороги общего пользования Нагорское — Утятское.

Согласно техническому заданию, продавец обязуется передать объект недвижимости и полный комплект технической и исполнительной документации в муниципальную собственность Притобольного округа. Кроме того, продавец в течение пяти лет с момента передачи права пользования мостом несет гарантийные обязательства, связанные с качеством конструктивных элементов, материалов и установленного оборудования. Также действующий собственник пять лет будет заниматься сезонным обслуживанием путепровода за счет собственных средств.

Источник финансирования выкупа — бюджет Притобольного округа. Итоги процедуры планируется подвести 24 сентября.

Мост между селами Утятское и Нагорское принадлежит АО «Кургансемена», получившему объект безвозмездно от предыдущего собственника. Фактически путепровод заново построили весной этого года. Предыдущий разрушился во время весеннего наводнения весной 2024 года.

Как сообщала пресс-служба Курганской областной думы, проектные и строительные работы проводились при совместном финансировании агрохолдинга «Кургансемена» и правительства Курганской области. «Стоимость моста составляет порядка 300 млн руб., 50 млн из них выделило предприятие, остальные средства поступят из областного бюджета»,— сообщал представительный орган.

Объект возвели в кратчайшие сроки: строительство началось в конце марта, а сдача состоялась 8 мая. Общая протяженность моста с двумя полосами движения составляет 107,6 м, грузоподъемность — до 60 т.

Разрушенный во время половодья мост, построенный в начале 1990-х, был частным и платным. По данным курганских СМИ, с местных жителей деньги не брали. Путепровод был единственной автомобильной переправой между селами Нагорское и Утятское, а также ближайшими населенными пунктами. Местные жители добирались по мосту на работу и в медучреждения, возили детей в учебные заведения. Когда путепровод разрушился, власти округа организовали для сельчан лодочную переправу. Также на другой берег можно было добраться по объездной дороге через Курган, занимавшей не менее 1,5 часа.

Работа по восстановлению объекта сдвинулась с мертвой точки после обращения местных жителей к губернатору Вадиму Шумкову во время прямого эфира в конце 2024 года.

Руководитель АО «Кургансемена», депутат Курганской облдумы Марат Исламов, комментируя процедуру выкупа, отметил, что это необходимо также, чтобы упорядочить его эксплуатацию. «Мост прошел все необходимые обследования и испытания. Получен паспорт объекта. Однако, сейчас он доступен только для передвижения пешеходов и легковых автомобилей. После передачи моста в муниципальную собственность новым владельцем будет выполнена “донастройка” организации дорожного движения согласно действующим правилам»,— написал господин Исламов на своей странице «ВКонтакте».

В администрации Притобольного округа и правительстве Курганской области на запросы “Ъ-Южный Урал” по поводу моста не ответили.

По словам управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой, проведение тендера на выкуп моста является необходимым шагом для формализации перехода права собственности на объект к муниципальному образованию и выполняет требования федерального законодательства о закупках (44-ФЗ). «Такая ситуация не уникальна, в российских реалиях нередко встречаются случаи, когда восстановление или строительство объектов инфраструктуры осуществляется с привлечением такого смешанного финансирования, после чего объекты выкупаются в собственность государства для обеспечения их общественного использования. Важно понимать, что использование бюджетных средств на стадии строительства в принципе не препятствует последующему выкупу, а наоборот, создает обоснование для приобретения объекта в публичную собственность по цене ниже полной стоимости строительства»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова