Суд отклонил жалобы на обеспечительные меры по иску об изъятии ЮГК

Челябинский областной суд отклонил жалобы нескольких ответчиков на обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры об обращении в доход РФ доли Константина Струкова в ЮГК. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, сообщили в пресс-службе суда.

«Челябинский областной суд, рассмотрев гражданское дело по частным жалобам Абрамовой Е. В., Субботиной Н. В., Струкова К. И. Струковой А. К., Кузнецовой Е. К., на определения судьи Советского районного суда Челябинска о принятии мер по обеспечению иска, оставил их без удовлетворения»,— говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», Советский районный суд Челябинска 11 июля удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России, передав государству акции и активы ПАО «Южуралзолото группа компаний» и десяти других компаний, связанных с Константином Струковым. Среди ответчиков были Евгения Кузнецова и Сергей Евтеев.

Государству передано более 149,8 млрд акций ПАО «ЮГК» и весь уставный капитал УК «ЮГК», принадлежащие Константину Струкову. У Евгении Кузнецовой изъяли ООО «Бизнес-актив», а у Сергея Евтеева — 100% ООО «Уралтранскомплект» и 45% ООО «Арбат-сити».

14 июля суд отстранил Константина Струкова от должности президента ООО «Управляющая компания ЮГК».