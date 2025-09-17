В Железноводске по суду восстановят дом, где Лермонтов ночевал перед дуэлью

В Нагатинский районный суд Москвы подан иск с требованием провести ремонт и реставрацию объекта культурного наследия федерального значения — «Подворья Карповых» в Железноводске. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба управления Ставропольского края по сохранению объектов культурного наследия.

«Подворье Карповых» — архитектурный комплекс середины XIX века, возведенный в 1850–1870-х годах, рассматриваемый как место, где Михаил Лермонтов провел последнюю ночь перед дуэлью 1841 года. Комплекс включает жилые корпуса, флигеля и хозяйственные помещения, на фасаде установлена мемориальная доска с надписью о пребывании поэта.

«Подворье» было крупнейшим зданием курорта с множеством комнат, сдававшихся в наем, и несмотря на некоторые неудобства, считалось одним из лучших мест для проживания в то время.

Несмотря на статус объекта федерального значения, здания находятся в неудовлетворительном состоянии. По данным управления по сохранению ОКН Ставрополья, собственник объекта не выполнил обязательств по разработке проектной документации и началу реставрационных работ, которые должны были стартовать ещё к февралю 2024 года согласно приказу от 2022 года.

В связи с этим краевое управление направило претензию собственнику с требованием исправить ситуацию до четвертого квартала 2025 года, при этом администрация Железноводска контролирует выполнение этих поручений. Однако ремонт практически не ведется, и памятник продолжает разрушаться.

