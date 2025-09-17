Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена-иноагента Евгения Чичваркина

Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал на два месяца бизнесмена Евгения Чичваркина (признан иноагентом). Он обвиняется в распространении фейков о действиях армии России и в уклонении от обязанностей иноагента.

Бизнесмен Евгений Чичваркин (признан иноагентом)

Фото: Борис Халфин, Коммерсантъ Бизнесмен Евгений Чичваркин (признан иноагентом)

Фото: Борис Халфин, Коммерсантъ

В судебных материалах, на которые ссылается «РИА Новости», отмечается, что бизнесмен был объявлен в международный розыск. Вскоре после этого следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте.

Евгений Чичваркин был признан иноагентом в июне 2022 года. Проживает за границей.