Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена-иноагента Евгения Чичваркина
Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал на два месяца бизнесмена Евгения Чичваркина (признан иноагентом). Он обвиняется в распространении фейков о действиях армии России и в уклонении от обязанностей иноагента.
Бизнесмен Евгений Чичваркин (признан иноагентом)
Фото: Борис Халфин, Коммерсантъ
В судебных материалах, на которые ссылается «РИА Новости», отмечается, что бизнесмен был объявлен в международный розыск. Вскоре после этого следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте.
Евгений Чичваркин был признан иноагентом в июне 2022 года. Проживает за границей.