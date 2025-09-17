У экс-депутата из Новотроицка конфискуют две квартиры в Москве и иномарку за 38 млн рублей

Бывший депутат городского совета Новотроицка Евгений Кошкин не смог оспорить решение суда о конфискации имущества на сумму более 38 млн руб. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и уличил бывшего парламентария в нарушениях антикоррупционного законодательства. Установлено, что с 2021 по 2023 год Евгений Кошкин купил две квартиры в Москве и дорогой иностранный автомобиль.

Евгений Кошкин утверждал, что получил беспроцентные займы от третьих лиц, но эти объяснения не нашли подтверждения. В апреле 2024 года он сложил депутатские полномочия.

Суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры, изъяв имущество Евгения кошкина в доход государства. Бывший депутат попытался обжаловать это решение, но Оренбургский областной суд отклонил его доводы. Решение вступило в законную силу.