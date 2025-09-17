Путин поручил подготовить прямую линию

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству подготовить проведение новой прямой линии. Президент подчеркнул, что этот формат не теряет важности и актуальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трансляция программы «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным в Гостином дворе, 14 декабря 2023 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Трансляция программы «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным в Гостином дворе, 14 декабря 2023 года

«Это не просто социологический опрос такой масштабный, массовый и очень полезный, конечно. Но дело не только в этом. Дело в том, что это живая обратная связь с людьми. Она помогает выявлять наиболее острые проблемы именно на данный момент времени и соответствующим образом реагировать на запросы людей»,— сказал президент на совещании с членами правительства.

Совмещенная прямая линия и пресс-конференция под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря 2024 года. Она продлилась 4,5 часа. Президент в прямом эфире ответил на вопросы граждан и представителей СМИ.