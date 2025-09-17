Задержка зарплаты, потеря работы и ошибка заемщика — названы ключевые причины просрочки по кредитам

Чаще всего к просрочке платежей по кредитам приводят три жизненные ситуации: задержка зарплаты, потеря работы и ошибки клиентов. Такие данные получены по результатам исследования, которое провел Сбер. В лидерах этого антирейтинга — задержка зарплаты. С этой проблемой столкнулся каждый третий опрошенный клиент (34%), допустивший просроченную задолженность. Наиболее уязвимы сотрудники малых компаний с численностью до 100 человек, а также занятые в строительстве, недвижимости и розничной торговле. Об этом на форуме АБК «Лидеры цифрового развития» сообщил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вторая по распространенности причина — потеря работы (11%). По данным Росстата, средний возраст человека, ищущего работу, — 36 лет, а средний срок поиска работы — пять месяцев, что создает серьезное финансовое давление на заемщиков.

С такой же частотой (11%) в ответах респондентов встречалась банальная ошибка: забыл оплатить, деньги были не на той карте или на вкладе и так далее. Чаще остальных по собственной ошибке просрочку допускают женщины, жители Москвы и Санкт-Петербург, 30–50 лет.

В топ-10 причин просрочки также вошли отсутствие денег (8%), болезнь (7%), превышение расходов над доходами (5%), непредвиденные расходы (5%), технические сложности (4%), снижение доходов (4%) и крупная покупка (3%).

«Как показало наше исследование, чаще всего просроченная задолженность возникает из-за задержки зарплаты. Такое исследование мы проводим регулярно и видим, что потеря работы впервые вышла на второе место среди причин просрочки. А вот ошибка самого клиента, занявшая третье место, часто вызвана не нежеланием платить, а банальной забывчивостью. Какой бы ни была причина, мы призываем клиентов не уходить в себя, а сразу обращаться в банк. У нас много вариантов поддержки: от реструктуризации и кредитных каникул до помощи в трудоустройстве. А цель одна — найти персональное решение для каждого, кто оказался в сложной ситуации. Но сделать это можно только в диалоге с клиентом»,— сказал господин Кузнецов.

Сбер настоятельно рекомендует заемщикам в любой сложной финансовой ситуации сразу же обращаться в банк — идти на контакт и поддерживать диалог. Вместе с кредитором можно разработать план восстановления платежеспособности, не дожидаясь кризиса. Банк предложит снижение ежемесячного платежа, отсрочку или кредитные каникулы в зависимости от жизненной ситуации заемщика. Если у клиента сразу несколько просроченных кредитов или кредитных карт в разных банках, выручит программа комплексного урегулирования. Банк также готов помочь с трудоустройством, получением новой профессии или решением наследственных вопросов. Выход есть всегда, но для этого необходимо начать действовать и не избегать проблемы.