После ДТП под Ярославлем госпитализировали водителя

В Ярославской области в результате аварии на трассе М-8 пострадал 31-летний водитель. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ДТП зафиксировано 17 сентября в 13:45 в районе рабочего поселка Семибратово. По данным правоохранителей, столкнулись автомобили «ГАЗ» и FAW. Госпитализировали водителя «ГАЗа».

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Из-за аварии движение транспорта затруднено.

Алла Чижова