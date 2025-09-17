Оппоненты ищут друг в друге русское

В преддверии муниципальных выборов в Грузии 4 октября оппозиционные политики вновь решили разыграть «российскую карту», обвинив оппонентов из правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) в скрытой «русскости». Но сейчас такое обвинение обернулось против той, которая их выдвигала: одному из лидеров наиболее влиятельной оппозиционной коалиции Элене Хоштарии грозит до пяти лет тюремного заключения за то, что назвала «русским» мэра Тбилиси. Ирония ситуации в том, что семья оппозиционерки получает из российского бюджета миллионы рублей авторских отчислений в качестве правопреемников известного российского сценографа Солико Вирсаладзе.

Официально лидер оппозиционной коалиции «За перемены» Элене Хоштария была отправлена в тюрьму до выплаты ею залога в 5 тыс. лари ($1850) по ходатайству прокуратуры за «порчу чужого имущества» — предвыборного баннера правящей в Грузии партии.

Инцидент, который стоил ей свободы, произошел 14 сентября в центре грузинской столицы во время оппозиционной акции у офиса «Грузинской мечты». Оппозиционерка сделала надписи «Русская мечта» и «русский» на огромном баннере с изображением мэра Тбилиси и генсека правящей партии Кахи Каладзе. Действо проходило под скандирование ее сторонниками «Русские, русские!» в адрес активистов ГМ, которым пришлось забаррикадироваться в офисе из-за опасений штурма. 8 сентября на том месте уже были ожесточенные столкновения между молодыми людьми из обоих противостоящих лагерей. Но на этот раз обошлось без стычек.

Между тем тбилисский градоначальник обратился в МВД с требованием возбудить уголовное дело против Элене Хоштарии за порчу предвыборного баннера (позднее экспертиза оценила ущерб в 500 лари, или $185).

Немедленно было возбуждено уголовное дело по статье 187 УК Грузии — «намеренная порча чужого имущества». Согласно закону, уголовно наказуемым деянием это считается, если ущерб превышает 300 лари ($111).

15 сентября несколько полицейских в штатском задержали Элене Хоштарию в ее доме. Она отказалась от адвоката, заявив, что ни в какой форме не будет сотрудничать со следствием и что не будет платить залог в знак протеста, запретив вносить его и своим сторонникам.

С арестом Элене Хоштарии все четыре лидера коалиции «За перемены» — медиаменеджер Ника Гварамия, радикальный политик Ника Мелия и основатель либертарианской партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе — оказались в тюрьме. На прошедших в октябре 2024 года парламентских выборах коалиция «За перемены» заняла первое место среди всех оппозиционных партий, набрав 11% голосов.

Уголовное преследование Элене Хоштарии вызвало бурную реакцию в стране, став катализатором новых взаимных обвинений. В частности, в партии власти поспешили напомнить, что обвиняющая в пророссийской позиции политиков ГМ Элене Хоштария сама получает немалые деньги из России. Дело в том, что ее отец Гоги Хоштария, будучи потомком известного российского сценографа и художника Солико Вирсаладзе, ежегодно получает миллионы рублей в качестве авторских отчислений по праву наследства интеллектуальной собственности.

Балетный сценограф Солико Вирсаладзе (1909–1988) оформлял спектакли Большого театра СССР, делал эскизы к оперным спектаклям, опереттам, мюзиклам. В его костюмах выходили на сцену Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Марис Лиепа, Владимир Васильев и другие.

«По мнению госпожи Хоштария, России никогда ни в чем нельзя доверять, кроме обязательств в отношении ее семьи»,— заметил в связи с этим спикер парламента Шалва Папуашвили. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе также неоднократно заявлял, что Москва «прилежно выплачивает семье Хоштария миллионы рублей», поскольку «Хоштария — радикальный политик», выступающая за дестабилизацию в стране. Тем самым премьер намекнул, что именно оппозиционный политик действует в интересах Москвы, «тогда как сама называет нас русскими».

Сама Элене Хоштария сочла ниже своего достоинства оправдываться за регулярное получение денег из России, заявив, что судить о том, насколько она «пророссийская», необходимо по делам, а не денежным переводам. И тут Элене Хоштарию действительно сложно заподозрить в симпатиях к Москве. Она, например, была главным инициатором «Гавриловской ночи» 2019 года, когда по ее призыву тысячи оппозиционных активистов чуть не сожгли здание парламента в знак протеста против того, что в ходе сессии Межпарламентской ассамблеи православия президент этой структуры, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сел в кресло председателя грузинского парламента.

