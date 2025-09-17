ЦБ: число займов в Свердловской области выросло в два раза за год

В Свердловской области за первые шесть месяцев 2025 года жители региона оформили более 80 тысяч займов, сообщили в Уральском главном управлении Центрального банка РФ. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Общая сумма выданных средств составила 2,7 млрд руб. Большинство обращений связано с краткосрочными займами «до зарплаты». В среднем на одного заемщика приходится один договор. При этом, восемь из десяти договоров в микрофинансовых организациях (МФО) были заключены через интернет.

«Всего за шесть месяцев этого года через интернет было оформлено 69 тысяч займов, это в три раза больше, чем годом ранее. Общая сумма выданных онлайн-микрозаймов за период составила 1,8 млрд руб»,— говорится в сообщении.

В связи с ростом числа дистанционных сделок участились попытки мошенничества. Для повышения безопасности финансовых операций регулятор усилил требования к проверке заемщиков.

«С сентября 2025 года МФО обязаны проверять реквизиты для зачисления денег. Если имя, отчество и фамилия заемщика не совпадут с данными владельца счета или карты, которые указаны в заявке, то МФО откажет в выдаче денег», — рассказала начальник Центра по надзору за микрофинансовыми институтами Банка России Наталья Мокшина.

Полина Бабинцева