Вечером 17 сентября в Ижевске ограничат движение трамваев №1 и №5

С 23:30 и до окончания движения 17 сентября в Ижевске ограничат ход трамваев №1 и №5 на участке от депо №1 до ул. Московской и ул. Огнеупорной в обе стороны, сообщает пресс-служба администрации города. Ограничения введены из-за проведения ремонта трамвайных путей.

Фото: администрация Ижевска

Последние трамваи по маршруту №1 выезжают со Сквера металлургов в 22:37, с Московской — в 23:12. Последний электротранспорт по маршруту №5 выйдет с Буммаша в 22:10, с Огнеупорной — в 22:50. После указанного времени трамваи проследуют в депо №1 на ул. Карла Маркса, 13а.