В Пятигорске задержали подозреваемого в мошенничестве на 9 млн рублей

По подозрению в трех эпизодах мошенничества в Пятигорске задержали 48-летнего жителя Георгиевского округа Ставропольского края. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в полицию двух из потерпевших, которые пояснили, что через знакомых связались с человеком, который обещал оказать им помощь в приобретении двух земельных участков и трех импортных автомобилей.

«Третий заявитель, будучи генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, заключил с мужчиной договор о выполнении последним ремонтных работ асфальтного покрытия на предприятии»,— добавили в ведомсте.

В общей сложности потерпевшие передали фигуранту 9 млн рублей. Позже в ходе допроса подозреваемый пояснил, что не планировал выполнять данные обещания, а полученные деньги потратил на личные нужды.

Наталья Белоштейн