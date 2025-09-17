Самарский театр представит «Балеты Императорского двора» на сцене Большого театра

Показы спектаклей самарского проекта «Балеты Императорского двора» пройдут на новой сцене Большого театра 23 и 24 сентября. Артисты самарского академического театра оперы и балета покажут столичной публике спектакли «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго и «Времена года» Александра Глазунова. Об этом сообщает пресс-служба Большого театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Роман Бутона розы» был создан Мариусом Петипа в 1904 году для Эрмитажного театра. В 1919 году он был впервые представлен в Мариинском театре. Самарский театр оперы и балета подготовил новую версию под руководством Натальи Воскресенской.

Балет «Времена года» Александра Глазунова, также в хореографии Петипа, был впервые представлен в Эрмитажном театре в 1900 году. Премьера спектакля в Самаре состоялась 30 марта 2025 года. Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком выступил Евгений Хохлов, а постановку осуществили победители конкурса молодых хореографов фестиваля «Русский балет навсегда» 2023 года.

Георгий Портнов