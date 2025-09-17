В Нижнекамске запретили выступление цирка-шапито

В Нижнекамске отменено выступление артистов цирка-шапито. Местные чиновники объяснили решение тем, что организаторы при подаче заявки предоставили недостоверные сведения. Цирк оформил документы как шапито без животных, но позже в социальных сетях появилась реклама с фотографиями животных. После этого власти города приняли решение отменить мероприятие.

Пресс-секретарь главы Нижнекамского района Яна Комарова-Енькова написала в своём Telegram-канале, что в Нижнекамске не будут проводить цирковые представления с животными.

Напомним, этим летом глава исполкома района Радмир Беляев ввел запрет на передвижные зоопарки и цирки с животными. Поводом стал случай с предпринимателем из Саратовской области, когда бизнесмен привез в Нижнекамск передвижной контактный зоопарк, в котором животные содержались в плохих условиях: им не обеспечили правильное питание и доступ к чистой воде, не было помещений для лечения больных особей. Кроме того, у предпринимателя не было лицензии. В отношении бизнесмена возбудили дела об административных правонарушениях, сообщила городская прокуратура Нижнекамска.

Радмир Беляев отметил, что власти не возражают против культурных и развлекательных мероприятий, если они проводятся в надлежащих условиях и без жестокого обращения с животными. По его словам, предприниматели, желающие организовать выездные программы в Нижнекамске, должны предварительно согласовывать их с профильными ведомствами.

Анна Кайдалова