Россия увеличила экспорт вина почти на треть с начала года

Россия в январе — августе продала вина на $4 млн, что на 31% больше, чем за тот же период прошлого года. В натуральном выражении экспорт вырос на 17%, до 2,5 тыс. т., сообщает федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на экспертов.

Основным покупателем российских вин стал Китай, доля которого составляет 31%. За ним идут Белоруссия — 23%, Казахстан — 15%, Турция — 8% и Абхазия — 6%.

Лидером экспорта продолжают оставаться игристые вина: Россия поставила на зарубежные рынки 1,5 тыс. т на сумму более $2,4 млн. На втором месте — виноградные вина в сосудах емкостью 2 литра или менее (более 800 т почти на $1,5 млн).

По данным Statista, на которые ссылается центр, в 2024 году мировой рынок вина оценивался в $333 млрд. В этом году ожидается, что оборот рынка достигнет $337 млрд при потреблении около 23,7 млн л вина. К 2030 году прогнозируется рост до почти $370 млрд.

Россия не входит в список стран — крупнейших экспортеров вина. Традиционно больше всего вина на рынки поставляют Франция, Италия и Испания.