В аэропорту Казани поставили бесплатные фонтанчики с питьевой водой

В Казанском аэропорту поставили бесплатные фонтанчики с питьевой водой. Об этом сообщила пресс-служба Казанского аэропорта.

Фонтанчики разместили в терминалах 1 и 1А на первом этаже в зонах ожидания внутренних и международных рейсов.

В официальном сообществе аэропорта Казани в социальной сети также уточнили, что через пункты досмотра можно пронести бутылку объемом до 0,5 литра, чтобы бесплатно наполнить ее водой.

Ранее пресс-служба ФАС России сообщала, что аэропорты должны обеспечить людей бесплатной питьевой водой. Антимонопольная служба направила соответствующие поручения органам власти в 28 крупных регионах.

В июле 2025 года Татарстанское УФАС рекомендовало установить бесплатные источники воды в аэропортах и объявляло о проверке цен на товары и услуги в аэропорту Казани. В пресс-службе Казанского аэропорта не прокомментировали, связана ли установка фонтанчиков с рекомендацией антимонопольной службы.

Марк Халитов