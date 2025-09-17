Число заболевших мышиной лихорадкой в Удмуртии выросло вдвое в январе—августе

221 человек, в их числе 10 подростков до 14 лет, заразились в Удмуртии мышиной лихорадкой в январе—августе. Это на 48% больше, чем годом ранее, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Для профилактики инфекций, переносчиками которых являются грызуны, в Удмуртии проводятся дератизационные обработки. В январе-августе в регионе было обработано 4,7 тыс. га из них почти 1,1 тыс. га — территории летних оздоровительных учреждений, 804,1 га — кладбища, 794,4 га — СНТ. За восемь месяцев организациям было выдано 232 предписания на проведение дератизации.