В пермских школах появились листовки с рекламой мессенджера Max

В пермских школах появились листовки с рекламой национального мессенджера Max, сообщает портал 59.ru. По информации издания, рекламные материалы размещают на досках объявлений и стенах. В них указаны возможности мессенджера и QR-код для установки. Согласно информации в социальных сетях, соответствующие листовки замечены в школе №119.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В министерстве образования Прикамья порталу подтвердили, что таким образом рассказывают о новом мессенджере. В этом учебном году ведомство планирует перевести дистанционные коммуникации из чатов на платформе «Сферум» в Max. По словам министра образования и науки Прикамья Раисы Кассиной, мессенджер «хорошо защищен». «Здесь не будет каких-то групп из не тех государств, которые мы не хотели бы, чтобы появлялись и влияли на наших детей и взрослых людей», — отметила госпожа Кассина. Она добавила, что процесс перехода в Max будет идти до конца октября. Туда также будет интегрирована система электронных дневников «Эпос».

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что пермские чиновники начали использовать новый российский мессенджер Max. Первым свой официальный канал на новой платформе зарегистрировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По данным «Ъ-Прикамье», перевод деловых коммуникаций на платформу коснулся всех подведомственных структур. По словам источника, решение поступило от «вышестоящих органов власти».

Мессенджер разработки VK в тестовом режиме работает с 1 марта. В июне президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Max объединяет в себе возможности обмена сообщениями, цифровых гос­услуг, платежей. С целью защиты данных на платформе используется электронная подпись и прочие способы идентификации.